أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020.. ارتفاع مستمر بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب اليوم في مصر





استقرت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020 خلال بدلية التعاملات الصباحية وذلك بعد ارتفاعها محليا وعالميا خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليزيد سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي لليوم الثاني على التوالي في البورصة العالمية.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 829.94 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 726.21 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر622.46 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,810 جنيهًا









أسعار الذهب عالميًا





صعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 6 بالمائة ليسجل 1660.80 دولار للأوقية، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى مستوى 1693.50 دولار للأوقية.









وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 1626.04 دولار للأوقية.







