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هارفي وينستن" هو الرجل الأسوء حظا في العالم حاليا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حكمت محكمة نيويورك العليا على المنتج هارفي وينشتاين الملقب بـ متحرش هوليوود بالسجن لمدة 23 بعد ادانته بالاتهامات الموجهة له من تحرش واغتصاب لعدد من نجمات السينما خلال عدة عقود مضت.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإنه قد تم نقل هارفي الى المستشفى بعد إصابته بمشاكل في القلب بعد ساعات قليلة من اعلان الحكم ضده، وذلك خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة البريطانية او وينشتان قد تم نقله لأحد مستشفيات ولاية نيويورك الأمريكية التابعة لهيئة السجون بالولاية بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وزاد من سوء حظ هارفي، تأكيد اصابته بفيروس كورونا المستجد من محبسه وعودته من جديد للمستشفى وحجره صحيا.

وقضت المحكمة على المنتج السينمائي الأمريكي الشهير هارفي وينشتاين، بالسجن في قضية الاغتصاب والتحرش التي فجرت حركة مناهضة التحرش الشهيرة ME TOO التي جعمها العديد من نجوم ونجمات السينما.
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