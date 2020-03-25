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أمبر هرد تعلن دخولها في علاقه عاطفية مثلية مع فتاة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت النجمة أمبر هرد للمرة الأولى برفقة حبيبتها الجديد "بيانكا بوتي"، لتؤكد علاقتها العاطفية بها التي انتشرت شائعاتها منذ شهر يناير الماضي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات الأولى التي تظهر بها أمبر برفقة بيانكا خلال تجولهن بحي "بالم سبرينجز"، بولاية كاليفورنيا.

يأتي ذلك في ظل تأجوج أزمة أمبر هرد مع زوجها السابق النجم جوني ديب، حيث تقترب قضية التعويض بينهما من مراحل الحسم النهائية.

وبعد جوني ديب دخلت أمبر هرد في أكثر من علاقة عاطفية كان ابرزها علاقتها برجل الأعمال إيلون ماسك، ثم بيانكا بوتي.
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