الطالع الفلكي الأربِعَاء 25/3/2020..مَبْدَأ البَسَاطَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 16 برمهات قبطى ، 25 آذار رُومى، غُرّة شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هوّا دلوأتِ أحسن، بَسْ بَرضُه الأوّل كان أحسن كتير. (يحيى الفخرانى من فيلم خرج ولم يعد-1984)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر شعبان العربى

اليوم هو غُرّة شهر شعبان العربى القمرى، أصل التّسمية هو أن العرب كانت تخرج و تتشعّب لطلب الماء فى شُعَبْ وجماعات مُتفرّقة، إسمه فى الشهور العربيّة الشمسيّة هو وَسْمِى، فى حضارة ثمود فهو شهر مُوهَاء وفى حضارة سَبَأ هو نَجْوَة ، بينما الإسم الأقرب قبل إسم شعبان فى الجاهليّة هو عادل.





**(الأنشطة المُعَضَّدَة فلكيّاً خلال الشهر القمرى العربى)

-الرّبع الأوّل للقمرالوليد يعنى تواصل لطيف الأسلوب دون فلسفة أو مفاهيم مُعقّدة فالبساطة فى التفاهم أقصرالطرق للقلوب وعليها يقوم بناؤك لتحل أعقد المشاكل.





-الربع الثانى والثالث يكون ضوء القمر قد أخذ فى الزيادة لتكشف التفاصيل الخفيّة وترى شروط التعاقد على نُور وبّيّنَة دون قذفك للآخرين بأنهم تعمّدو إستغفالك أو التعمية على عيوب ونواقص ، وهى طبيعيّة وواردة فكلنا عيوب ونواقص لأننا بشر.





-الرّبع الأخير لتقفيل الإتفاقات والإنغماس فى حالة التعبّد والتنسّك والتأمّل الرّوحيّة الشهرية ولا حاجة لمزيد من النبش فى أمور تَمّ الإتفاق عليها.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فى العاطفة قد تكون محتاراً بين ما يتوقعه منك الحبيب وبين ما تشعر أنك قادر على تقديمه فعلا ، لاتقطع وعوداً لست قادراً على الوفاء بها.





برج الثور: لاتقبل وظيفة أومُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب،وضع إصبع قدمك أولاً فى الماء قبل الغطس يوفّرعليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.





برج الجوزاء: كلمة طيبة حنونة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، تذكرذلك عند الوساطة لإصلاح متخاصميْن أوتهدئة الخواطرلشخص يهمّك.





برج السّرطان: يوم مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعاً.





برج الأسد: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو التقرب لشخص لا ترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين ، خاصّةً إن كان الحَدَسْ لديْك مُرتفعاً بهذا الشأن.





برج العذراء: ماهر حاذق فى تعاملك مع كل من حولك خاصةً فى حل مشاكل الشئون العائليّة ، هذا يعنى تفويت الفرصة على بعض الأقارب المُستفزّين.





برج الميزان: إنتبه للسانك فقد تتسبب كلمة تافهة فى إشعال غضب الآخرين وتكوين الأحقاد خاصّةً إن لَمَسَتْ وتراً حسّاساً، لاتصنع عداوات لا لزوم لها.





برج العقرب: مطلوب منك ملاطفة أطفالك وأطفال أسرتك ، إن لم تكن فى مزاج مواتى لتقبل أساليب الصغار فى اللعب فعلى الأقل لاتعبس بوجوههم.





برج القوس: قدّم الدعم المادى ولوكان بسيطاً إن أمكنك لمن يطرق بابك، أحْسِنْ كَمَا أحْسَنَ الله إليك.





برج الجدى: أحد الأخطاء التى قمت بارتكابها فى حق أحدهم فى الماضى قد تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الدّلو: عليك أن تسمح لذكريات الماضى بالرّحيل وتبحث عن المستقبل، شبح الماضى لن يتركك فى حالك إن كنت عنيداً ومُتشبّثاً بعلاقات قديمة لاطائل منها.



