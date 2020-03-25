Advertisements
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-3-2020.. استقرار نسبي للعملة رغم أزمة كورونا
الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:43 ص
Advertisements
Advertisements
حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-3-2020 على استقرارع مقابل الجنيه المصري حيث لم يشهد الدولار تحركات كبيلاة تذكر خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تاعيات فيروس كورنا المستجد بعد ارتفاع عدد الااصبات بالمرص في جميع محافظات الجمهورية.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك جاء سعر الدولار على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيعن وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى ci نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وسجلسعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
Advertisements