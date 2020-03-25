صوفي ترنر تظهر في الإعلان الترويجي لأول عمل تليفزيوني من بطولتها



ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي الجديد للمسلسل، الذي تنتجه شبكة تليفزيون HBO وهي نفسها الشبكة التي انتجت أجزاء مسلسل صراع العروش.



وقالت الصحيفة أن صوفي ترنر في هذا المسلسل الجديد، تجسد شخصية واحدة من ضمن اثنين نجوا من تحطم طائرة بمنطقة نائية وتصارع للبقاء على قيد الحياة.



وعرفت صوفي على مدار السنوات العشر الماضي بتجسيدها لشخصية "سانسا ستارك" ضمن أحداث مسلسل صراع العروش.



ظهرت النجمة البريطانية الشابة صوفي تيرنر في الإعلان الترويجي الأول للمسلسل التليفزيوني الجديد Survive الذي يعد أول عمل تليفزيوني من بطولتها بعد مسلسل صراع العروش.