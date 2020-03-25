تسجيل 25 إصابة جديدة بـ "كورونا" في قطر ووصول إجمالي المصابين إلى 526

شهد يوم أمس الثلاثءا الموافق الـ24 من مارس الجاري تسجيل الحالة الـ526 بقطر منذ انتشار فيروس "كورونا" في كل دول العالم، بشكل سريع ومفاجئ.

تسجيل 526 حالة

وتتسارع منظمة الصحة العالمية وكبرى مراكز الأبحاث من أجل الوصول إلى لقاح جديد يقضي على تسجيل أي إصابات جديدة، برغم صعوبة الأبحاث والتي تحتاج إلى وقت طويل جدًا، حيث فشلت الأدوية القديمة المدرجة ضمن علاجات أوبئة أخرى في مكافحته.

قطر وتسجيل حالات "كورونا"

وتتخذ قطر قطر مجموعة من الإجراءات التي يراها العامال الذين تم عزلهم صعبة للغاية لأنهم وضعوا في منطقة واحدة إلى جانب عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية عن العمالة التي تعمل بها، ومع تسجيل حالات كل يوم تدخلت جهة حقوقية لمحاولة إنقاذ الوضعومحذرة من أوضاعهم وخطورة وضعهم عليهم وعلى سكان المنطقة المحيطين بهم، بحسب تقارير فليبينية.

تسجيل إصابات غالبيتهم من العمالة

وكشفت الدوحة عن تسجيل عدد كبير من الحالات خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 481 غالبيتهم من الحالات في منطقة العمال المكتظة بالسكان جنوب غرب العاصمة ، والمعروفة باسم المنطقة الصناعية.





انتقادات لقطر مع تسجيل حالات جديدة





ولاقت قطر تحذيرًا من منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان من أن "ظروف الاكتظاظ" تعرض السكان للخطر، وستؤدي إلى تسجيل المزيد من الحالات وسط نفي قطري لما يحدث، مؤكدين التزامهم وعملهم ضمن الإجراءات.