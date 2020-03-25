كيم كارداشيان تنصح متابعيها بالابتعاد عن بعضهم للوقاية من كورونا



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة ظهرت بها كيم برفقة والدتها كريس جينر، وكانتا تجلسان متباعدتين على مسافة لا تقل عن 6 أقدام.



وقالت كيم أنها تتناول الغداء مع والدتها بهذا الشكل منذ صدور تعليمات الوقاية من كورونا لتضمن لنفسها أنسب اسلوب للوقاية من المرض.



كما نصحت كيم متابعيها بقضاء الوقت داخل منازلهم بأكثر من طريقة تكن مفيدة بالنسبة لهم.



نصحت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام بالتباعد حتى خلال قضائهم للوقت داخل العزل الذاتي للوقاية من كورونا.