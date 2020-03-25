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نجمات هوليوود يتحدين كورونا بدون مكياج

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:52 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ضمن إجراءات السلامة التي ينصح بها خلال ساعات العزل الذاتي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عدم لمس الوجه.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عدد من نجمات هوليوود حاولن تقديم مثال إيجابي لمتابعيهم بخصوص هذا الشأن بظهورهن خلال فترة العزل الذاتي، بدون مكياج.

وطبق ذلك كل من النجمة كورتني كوكس، والنجمة جنفر لوبيز، والنجمة جيسكا ألبا، حيث قمن جميعا بنشر صورا لهن على حساباتهن الرسمية على موقع انستجرام بدون مكياج.

ونقلت الصحيفة البريطانية هذه اللقطات للنجمات الثلاث، اللائي طالبن غيرهن من المتابعين باتباع هذه الخطة للحفاظ على سلامتهن.
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