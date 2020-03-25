صيام أول شعبان تتصدر "ترند" محررك البحث جوجل بعد استطلاع الافتاء

صيام أول شعبان.. أقرت دار الإفتاء المصرية، بأن اليم الربعاء الموافق الـ25 من مارس 2020، هو غرة شهر شعبان، ذلك الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون في كافة بقاع الأرض لما لها من فضل كبير.





صيام أول شعبان





ويستهل المسلمون هذا الشهر الكريم بأعمال الخير وعلى رأسها صيام أور شعبان حيث أن فضل الصيام في هذا الشهر عظيم ولاسيمًا في نصفه الأول.





أول شعبان وكورونا





واشتعلت موماقع التوال الاجتماعي بالدعاء فور إعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو غرة شهر شعبان وأن ليلة أمس كانت المتمم لشهر رجب، لما تتعرض له ول العالم من وباء اجتاحها وانتشر بشدة دون رادع.





فضل شعبان





وضرب فيروس "كورونا" العالم أجمع بعدما انتشر أولا وظهر مع نهاية 2019 في "ووهان" الصينية، وأيام قليلة حتى غزا كل العالم ووصل إلى الدول العربية، ما أشعر الجميع بحالةمن الرعب لما سببه من شلل شبه كامل في غالبية الدول، وهو ما نستغل مناسبة مثل غرة شعبان لنتضرع بالدعاء إلى الله أن يرفع هذا الوباء.



