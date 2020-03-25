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جنوب أفريقيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 700

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:22 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 700، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وفي قوت سابق، أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، أن البلاد في حالة كارثة وطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، يوم السبت الماضي، 14 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد إجمالي المصابين إلى 38.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

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