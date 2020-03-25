ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم سيشهد حالات انتحار بالآلاف، جراء القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.





وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في حديث لقناة فوكس نيوز،إن مؤسسات تجارية أُغلقت بسبب هذه القيود في أماكن كثيرة بالبلاد، والتي تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.





وأضاف ترامب: "ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين. ستخسر أشخاصا. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف".





وتابع ترامب: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل. بلدنا في حاجة للعودة إلى العمل. هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة. ومرة أخرى أقول إن الناس الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار. يجب أن نعود إلى العمل. شعبنا يرغب في العودة للعمل".





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إصابة ما يزيد على 50000 شخص بفيروس كورونا وأودى بحياة ما لا يقل عن 660 وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل.





وطالب حكام بعض الولايات نحو 100 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.





بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.



