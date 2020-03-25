Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:40 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم سيشهد حالات انتحار بالآلاف، جراء القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في حديث لقناة فوكس نيوز،إن مؤسسات تجارية أُغلقت بسبب هذه القيود في أماكن كثيرة بالبلاد، والتي تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

وأضاف ترامب: "ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين. ستخسر أشخاصا. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف".

وتابع ترامب: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل. بلدنا في حاجة للعودة إلى العمل. هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة. ومرة أخرى أقول إن الناس الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار. يجب أن نعود إلى العمل. شعبنا يرغب في العودة للعمل".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إصابة ما يزيد على 50000 شخص بفيروس كورونا وأودى بحياة ما لا يقل عن 660 وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل.

وطالب حكام بعض الولايات نحو 100 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالات وفيات تصريح مثير ترامب انتحار اﻟﻌﺎﻟﻢ

أخبار تهمك

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد عاشور وإكرامي.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 8 ساعات

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تحذيرات الصحة العالمية الجديدة للمواطنين بشأن كورونا

8 حالات يجب غسل اليدين فيها لتقليل خطر الإصابة بكورونا.. تعرف عليها

الكويت تعلن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

ماليزيا تعلن وصول إجمالي عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 14 حالة وفاة

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33089

إسبانيا تعلن دخول نائبة رئيس الوزراء إلى المستشفى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status