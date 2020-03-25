Advertisements
Advertisements
Advertisements

8 نصائح مرورية للسائقين على الطرق السريعة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:21 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث، جاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصائح المرور بوابة الفجر المرور الفجر الشبورة التقلبات الجوية

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عاشور وإكرامي.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 11 ساعة

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية

منذ أقل من ساعتين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. شوائب وبرودة شديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

شبورة وشوائب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

8 نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث في الشبورة

الأرصاد تزف خبرًا سارًا بشأن طقس اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status