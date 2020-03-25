"التموين": إنتاج 11 ألف عبوة من الكحول يوميا وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية

واصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر التابعة لها فى إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وطرحه فى فروع الشركات التابعة مثل منتجات شركة السكر مثل منتج "555" ومنتج لافندر، وسيجرى طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبهًا للعبوة، وأيضًا توفير عبوات 125 ملى.





وتنتج شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، ما يقرب من 11 ألف عبوة من الكحول تركيز 70% يوميا وطرحها بالمنافذ لاستخدامها كمطهرات، بجانب أيضًا توفير المنظفات، وكذلك كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبكميات تلبى احتياجات المواطنين.





وتتلقى غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقارير يوميًا بشأن متابعة عمل المنشآت التموينية، حيث يجرى توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، بجانب أيضًا توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية للمقيدين على البطاقات.