Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث، جاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة مرور الفجر مواعيد المرور المصالح الحكوميه المرور الفجر

أخبار تهمك

بعد عاشور وإكرامي.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 17 ساعة

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"المرور": انتظام وانسيابية في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

"المرور" تحذر من الشبورة المائية.. وتؤكد: أغلقنا طريق "القطامية - العين السخنة"

نشرة مرور "الفجر": سيولة مؤقتة بوسط القاهرة

تعرف على الشوارع المزدحمة داخل القاهرة الكبرى

سيوله مرورية على معظم شوارع وميادين القاهرة والجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status