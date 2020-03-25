Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشحات يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:02 ص
Advertisements
حسين الشحات
حسين الشحات
هيثم موسى
Advertisements


قال حسين الشحات لاعب الأهلي إنه سيخضع لجراحه بسيطه خلال الأيام القادمه للتخلص من الإصابة والعودة مرة أخرى للمتسوى الذي ينتظره الجميع. 

وأكد الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أنه سيخضع لجراحه الفتاق الذي كانت لها تأثير على مستواي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف لاعب الأهلي أن علاقته بفايلر مميزه جدا وأنه ينتظر العوده للملاعب مرة أخرى لتقديم المستوى الذي ينتظره الجميع وتحقيق البطولات.
Advertisements

أخبار تهمك

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ 36 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 15 ساعة

آخرهم أسطورة الصومال.. قائمة الراحلين عن عالم كرة القدم بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ 42 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمريكا تكشف آخر مستجدات تطوير لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

06:53 ص

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status