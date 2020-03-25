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الشحات يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية
الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:02 ص
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هيثم موسى
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قال حسين الشحات لاعب الأهلي إنه سيخضع لجراحه بسيطه خلال الأيام القادمه للتخلص من الإصابة والعودة مرة أخرى للمتسوى الذي ينتظره الجميع.
وأكد الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أنه سيخضع لجراحه الفتاق الذي كانت لها تأثير على مستواي خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف لاعب الأهلي أن علاقته بفايلر مميزه جدا وأنه ينتظر العوده للملاعب مرة أخرى لتقديم المستوى الذي ينتظره الجميع وتحقيق البطولات.
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