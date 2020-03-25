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في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز الأعمال التي قدمها الممثل محمد ثروت

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:18 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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يحتفل اليوم الممثل محمد ثروت سعيد بعيد ميلاده، وهو فنان عرف بنبرة صوته الحادة والتي جعلته مميزا في أعماله، وقد قدم العديد من الأعمال التي لاقت النجاح الكبير والمحبة من قبل الجمهور.

ومن خلال السطور التالية يعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات عن مشواره الفني

1- تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس.

2- قدم العديد من الأفلام السينمائية منها ولاد العم، كلمني شكرا، 18 يوم، حلم عزيز، الدساس، الحرب العالمية الثالثة، يوم ملوش لازمة، فزاع، عسل أبيض، كلب بلدي، جحيم في الهند، بنك الحظ، شنطة حمزة، تعويذة تو، ياباني أصلي.

كما قدم أخر ديك في مصر، خير وبركة، عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره، قلب أمه، الكويسين، علي بابا، جدو نحنوح، نورت مصر، رغدة متوحشة، ليلة هنا وسرور، أنت حبيبي وبس، محمد حسين، انت أيه، سبع البرمبة، قهوة بورصة مصر.

3- شارك في عدة مسلسلات منها كاريوكا، الكبير أوي ج5، سيد أندرويد، نيللي وشريهان، مأمون وشركاه، شاش في قطن، كابتن أنوش، في اللا لا لاند، عفاريت عدلي علام، سرايا حمدين، أرض النفاق، عزمي وأشجان، ربع رومي، واكلينها والعة، الواد سيد الشحات.

4- قدم بعض الأعمال المسرحية منها قهوة سادة، رمضان جانا، وزير من الوزراء، يا طالع القلعة، شغل عفاريت، الحد الأدنى، علاء الدين، 3 أيام في الساحل.

5- يستعد لطرح بعض الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها ريما، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ديدو، السقوط في حلم سوسن.

4- شارك في مسلسل "سيف الله" الذي سوف يتم طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل بمشاركة العديد من الفنانين منهم سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، محسن صبري، نشوى مصطفى، يوسف شعبان، أحمد عزمي، وأخرون.

5- عرف ببعض الجمل الشهيرة له منها "ليس هناك فرح أعظم من الإبن بمجد أبيه، ولا أعظم من فرح الأب بنجاح إبنه"، "الفنان الكوميدي مبياخدش جوايز".

6-  صرح في لقاء سابق بانه يتمنى العمل مع الفنان ''أحمد حلمي".

7- عرف بأعماله الكوميدية التي تضف البهجة والسرور لدى الجمهور.

8- عاش قصة حب طويلة خلال دراسته بالجامعة، وانتهت بالزواج من "منى جمال'' التي أصبحت الأن مديرة أعماله.




9-لديه ولد يدعى "سليم".
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