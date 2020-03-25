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عاجل.. وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:08 ص
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وزير الدفاع السواني
وزير الدفاع السواني
الفجر
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كشفت وسائل إعلام، عن وفاة وزير الدفاع السودانى، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان، فجر اليوم الأربعاء، إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن السلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم.

يُذكر أن الوزير الراحل، شغل عدة مناصب عسكرية، ومنها رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية منذ مارس 2017. وفي 15 أبريل2019 قام رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بترقيته إلى رتبة فريق أول، ثم أصدر بعدها وتحديدا في 23 مايو 2019، مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق عمر، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.
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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع ذبحة صدرية السودان

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