Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. شديد البرودة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:01 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

العريش: الصغرى 13 والعظمى 21

رفح: الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 20

نخل: الصغرى 13 والعظمى 22

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 22

طابا: الصغرى 15 والعظمى 21

كاترين: الصغرى 12 والعظمى 20

الطور: الصغرى 19 والعظمى 21

شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 23

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 24

مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بني سويف: الصغرى 15 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 27

قنا: الصغرى 15 والعظمى 30

الأقصر: الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 33

أبوسمبل: الصغرى 19 والعظمى 35

الوادي الجديد: الصغرى 18 والعظمى 31

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 29

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 30

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الاربعاء طقس درجة الحرارة حالة الجو الطقس الان الارصاد أمطار

أخبار تهمك

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 7 ساعات

آخرهم أسطورة الصومال.. قائمة الراحلين عن عالم كرة القدم بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

منذ 38 دقيقة

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أمريكا تكشف آخر مستجدات تطوير لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلًا.. بيان تفصيلي بشأن طقس اليوم الخميس

دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

شبورة وشوائب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

الأرصاد تحذر من الشوائب العالقة في طقس اليوم الأحد

8 نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث في الشبورة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية

06:53 ص

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status