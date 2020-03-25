الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. شديد البرودة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت توقعات حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:



القاهرة الكبرى

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24



شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24



طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23



دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23



الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22



بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21



مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21



السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22



سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22



بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20



دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20



الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 24



الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24



السويس: الصغرى 12 والعظمى 23



العريش: الصغرى 13 والعظمى 21



رفح: الصغرى 12 والعظمى 20



رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 20



نخل: الصغرى 13 والعظمى 22



نويبع: الصغرى 18 والعظمى 22



طابا: الصغرى 15 والعظمى 21



كاترين: الصغرى 12 والعظمى 20



الطور: الصغرى 19 والعظمى 21



شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 23



الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 24



مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 25



الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26



بني سويف: الصغرى 15 والعظمى 27



المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26



أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26



سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 27



قنا: الصغرى 15 والعظمى 30



الأقصر: الصغرى 19 والعظمى 31



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 33



أبوسمبل: الصغرى 19 والعظمى 35



الوادي الجديد: الصغرى 18 والعظمى 31



شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30



أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 29



حلايب: الصغرى 18 والعظمى 30



رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29