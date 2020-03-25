أول تعليق من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم على صورة ابنها برفقة المطربة اللبنانية





كشفت المحامية رهاب بيطار محامية قتيل فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم السر وراء ظهور نجلها برفقة المطربة اللبنانية، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية قائلة إن نجلها آدم عفارة مصمم لأشهر الحفلات في هوليوود وأمريكا، وهو معروف جدا بين الفنانين، وصمم العديد من الحفلات وديكورات أغاني العديد من المشاهير، منهم هيفاء وهبي وليدي غاغا وغيرهما.





وأشارت بيطار في تصريحات صحفية، إلى أن الصورة تم التقاطها في عام 2018، وأن نجلها شخص معروف لعالم المشاهير، ومن الطبيعي أن يلتقي بنجوم كثر وتجمعه معهم علاقات طيبة، ولذلك التقى في 2018 بنانسي عجرم، وجمعتهما الصورة التي تم استغلالها حاليا من قبل البعض للتأثير على هذه القضية.





وأكدت رهاب بيطار أنه لا يوجد شيء شخصي بينها وبين نانسي عجرم، "ولا يوجد لدينا ما نخفيه نحن فريق الدفاع في هذه القضية، إنما نبحث عن الحقيقة فقط وعن العدالة، ونصرة المظلومين".







