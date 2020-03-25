هشام حنفي يكشف حقيقة إغراء الزمالك لخطفه من الأهلي









قال هشام حنفي، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ونجم الفريق الأول بالكرة سابقا، إن نادي الزمالك فاوضه أكثر من مرة خلال تألقه في صفوف الأهلي.





وأكد هشام حنفي خلال استضافته ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك أغراني بالفلوس من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأبيض، ولكنني رفضت فأنا من ناشئين النادي الأهلي"



