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السعودية تنتج أول عمل درامي عن فيروس "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:21 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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تقديم أالمملكة العربية السعودية، ول عمل فني درامي يهدف إلى توعية المواطنين من خطورة فيروس "كورونا" المستجد، المتفشي في العالم هذه الفترة، المسبب لمرض (كوفيد-19).

وتأتي الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية في السعودية بمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره.

ويضم العمل فريق مسلسل "مخرج 7"، وهم الفنان ناصر القصبي برفقة عائلته وراشد الشمراني وحبيب الحبيب.

ويظهر ناصر القصبي في العمل الفني وهو برفقة الدكتور الشمراني والحبيب، أثناء محاولتهم منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.

كمل يوجهون نصائح بشكل فكاهي لمواجهة خطر عدوى الفيروس، منها عدم المصافحة، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.


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