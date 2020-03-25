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آخرهم أسطورة الصومال.. قائمة الراحلين عن عالم كرة القدم بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:55 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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جاءنا فيروس مدمر يدعى كورونا كوفيد 19، والذي تسبب في تعطيل الحياة في جميع المجالات، حتى أن معظم البطولات والدوريات في الرياضة قد توقفت.

الأمر لم يقتصر على ذلك فكانت الكارثة الأكبر هي إصابة عدد كبير من الرياضيين على مستوى جميع الألعاب، والفاجعة الأكبر هي أن يؤدي هذا الفيروس إلى وفاة الرياضيين.

إذ توفى حتى الآن 5 رياضيين في الألعاب المختلفة، آخرهم عبد القادر محمد فرح، أسطورة كرة القدم في الصومال، والذي توفي في مستشفى في لندن أمس الثلاثاء، حيث تم إدخاله الأسبوع الماضي.

وقد أعلن الاتحاد الجزائري لرياضة الجيدو، وفاة عثمان تيجاني المصارع السابق، يوم 20 من شهر مارس الجاري، عن عمر يناهز الـ47 عاما، بعد أن خضع إلى الحجر الصحي بعد تأكد إصابته بكورونا قبل أيام.

وجاءت الوفاة الثالثة وهي إلهام شيخي لاعبة كرة القدم الإيرانية في الأماكن المغلقة، 23 عامًا، التي كانت تخضع للحجر الصحي.

أما الوفاة الرابعة فهو لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، بالإضافة إلى فرانشيسكو جاريسا مدرب نادي أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا. 

وينتظر بالعالم أجمع بكل التمني أن ينحصر هذا الوباء خلال الأيام القليلة المقبلة لتعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.
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