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فايلر يُقدم حل لغز إصابات الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:13 ص
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محمد جمال
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قدم المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر حل لإدارة القلعة الحمراء، بسبب كثرة إصابات الفريق، وأيضًا بسبب الوقت الطويل لتأهيل اللاعبين من الإصابة، مما يجعل اللاعبين تغيب لفترة كبيرة وليست بالقصيرة، عندما تصاب.

وإقترح المدرب السويسري على رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وعلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التعاقد مع أحدي مراكز التأهيل فى أوروبا، لحل المشكله التى دائمًا ما تتواجد فى القلعة الحمراء وغياب اللاعبين لفترة ليست بالقصيرة، عند أى إصابة.

وإفتقد الأهلي رمضان صبحي لاعب الفريق خلال مباريات هامة هذا الموسم بسبب الإصابة، التى مازالت حتي الان تمنعه عن المشاركة، بينما يفتقد الفريق لاعب الوسط كريم نيدفيد منذ مدة أقتربت من عام كامل.

ويذكر أن النادي الأهلي إقترب من تجديد تعاقده مع رينيه فايلر بعد تحديد جلسة مع الخطيب من أجل التجديد، خاصة أن المدرب نجح مع القلعة الحمراء.
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