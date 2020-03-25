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شاهد كابور يوجه نصائح لمتابعيه للاستفادة من فترة مكوثهم في المنزل خلال اجراءات الوقاية من "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:44 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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وجه النجم الهندي شاهد كابور، عددًا من النصائح لمتابعيه أثناء فترة مكوثهم في المنزل للوقاية من فيروس كوروناـ وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وكتب" كابور: "اجلس في المنزل.. ابقى آمنًا ووتحلى بقوة العقل والجسد والعاطفة.. انشر الحب..  تحلى بالإيمان وصلي ديماً، تكلم مع اللذين يهتمون بالطب اليومي، إقرأ، أطبخ، انظر للسما الزرقاء كل يوم, 21 يومًا ستمر، اجعلها حقيقة أستودعكم جميعاً"

وأضاف: "كل أحد بيننا يمكن أن يحدث اختلافًا.. كلنا في نفس المشكلة مع بعض، انشرو الإيجابيات فقط "
" Each one of us can make a difference. We are all in this together. Spread good vibes only"

يذكر أن الحكومة الهندية قالت إنها ستوقف جميع الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بعدما عززت إجراءاتها لاحتواء الفيروس.



شاهد كابور يوجه نصائح لمتابعيه للاستفادة من فترة مكوثهم في المنزل خلال اجراءات الوقاية من "كورونا"
شاهد كابور يوجه نصائح لمتابعيه للاستفادة من فترة مكوثهم في المنزل خلال اجراءات الوقاية من "كورونا"
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