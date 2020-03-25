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الإنتاج الحربي: 4 خطوط لتصنيع مواد التعقيم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:57 ص
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وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالإنتاج الحربي، إنهم استغلوا 3 خطوط لإنتاج الكحول الإيثيلي، ومنظفات مضادة لفيروس كورونا.

وأضاف "جمبلاط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الاعلامي وائل الابراشي على التلفزيون المصري، أنهم طرحوا مطهرات ومواد تعقيم وكمامات لمواجهة وباء كورونا، لافتا إلى وجود خط إنتاج جديد بمصنع قها، ليصبحوا 4 خطوط إنتاج، لتطوير محاليل مقاومة للفيروسات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

مطهرات فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات الكحول الإيثيلي

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