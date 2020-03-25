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رمضان صبحي: لم أحسم وجهتي المقبلة وهذه حقيقة أزمتي من بادجي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:18 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
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تحدث رمضان صبحي جناح النادي الأهلي عن وجهته المقبلة بعد إنتهاء إعارة من ناديه الإنجليزي هيدرسفيلد وأزمته مع الاعب السنغالي أليو بادجي.

تصريحات رمضان صبحي

وقال رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء : "لم أحسم قراري، ولن أتحدث عن هذا الأمر إلا في نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا".

وعن وجهته المقبلة ذكر جناح الأهلي: "لم أستقر على الأمر سواء بالعودة إلى هيدرسفيلد، أو وجود عروض أخرى".

وعن أزمته مع الاعب السنغالي أليو بادجي أدرف صبحي: "أزمتي مع السنغالي أليو بادجي انتهت سريعا بعد تدخل شريف إكرامي والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والموضوع أخد أكبر من حجمه في وسائل الإعلام".

وعن رحيل إكرامي، علق رمضان صبحي: "تفاجأت بإعلان شريف إكرامي الرحيل عن القلعة الحمراء".

واختتم مهاجم الأهلي الشاب تصريحاته: "كنت أتمنى استمراره بالأهلي، لكنني أعرف أنه يتخذ قراراته بعد دراسة وتفكير طويل، وهو يبحث عن المشاركة في المباريات، وأتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة".
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