يب جوارديولا يتبرع بمليون يورو لمواجهة كورونا





أفادت تقارير إسبانية اليوم عن تصرف إنسانى رائع للمدير الفنى الإسبانى بيب جوارديولا لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى، بعد تفشي فيروس كورونا فى بلاده.





وقام بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتي بالتبرع بمبلغ مليون يورو كمساهمة في حملة لشراء مستلزمات طبية لأقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية داخل إقليم كاتالونيا بإسبانيا بعد إنتشار فيروس كورونا، حسبما أذاع راديو " كاتالونيا" .





وشارك أيضا جوارديولا فى مشاريع بحثية للحصول على الأدوية اللازمة، التى تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فى إسبانيا.



