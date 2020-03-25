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مشاهير تبرعوا لمحاربة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:13 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تبرع بعض مشاهير كرة القدم والعالم لمحاربة فيروس كورونا الجديد الذي انتشر سريعا حول العالم وادي الي وقف جميع الأنشطة الرياضية أبرزها بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والدوري الإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي الممتاز بالإضافة إلي بطولاتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الي أجل غير مسمى.

كما تم تأجيل بطولة أولمبياد طوكيو وكأس الأمم الأوربية يورو بالإضافة إلى بطولة كوبا امريكا التي كان من المقرر إقامتها هذا الصيف لتقام صيف عام 2021.

وتبرع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ قدره 41 الف جنيه إسترليني إلى اللجنة الوطنية السنغالية التي تقاتل ضد فيروس كورونا الجديد كما تبرع اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ قدره 27 ألف جنيه إسترليني 

وذكرت تقارير اسبانية مساعدة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ قدره مليون يورو كمساهمة في حملة لشراء مستلزمات طبية لأقسام الطواري في المستشفيات والمراكز الصحية داخل إقليم كاتالونيا.

بينما ساهمت أندية أوروبية بمبالغ مالية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والعمل على إيجاد علاج لمواجهته حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر التبرع بمبلغ قدره 40 ألف جنيه إسترليني بينما نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في جمع تبرعات قيمتها 340 ألف يورو، لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع فيروس كورونا بالإضافة إلي نادي آرسنال الإنجليزي.
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