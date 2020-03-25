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تفاصيل مبادرة "اسمعونا" للرد على استفسارات "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:04 ص
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مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور محمد البدري استاذ مساعد مسالك بولية وتناسلية، تفاصيل مبادرة "اسمعونا" من أطباء مصر للرد علي استفسارات المواطنين، بشأن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "البدري"، خلال مداخلة عبر "سكاي" لبرنامج "من مصر" عبر فضائية "cbc"، أمس الثلاثاء، أنهم يعرفون جيدا الحمل الموضوع على الحكومة والشعب ويحاولون المساعدة، لفتا إلى أنهم ييردون على استفسارات المواطنين عبر "واتس أب"، لافتا إلى أن وجود الطبيب مع المريض في هذا الظرف يطمنه.

وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، مطلع العام الجاري في الصين، وانتقل منه إلى غالبية دول العالم.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس. 

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات ازمة فيروس كورونا

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