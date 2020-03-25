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"راجعوا ضمائركم".. علي الحجار يوجه رسالة قوية لـ"التجار" بسبب غلاء الأسعار

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:55 ص
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بوابة الفجر
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نشر الفننان علي الحجار، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجه خلاله رسالة قوية للتجار في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال في الفيديو: "دعوة لكل زمايلي الفنانين والإعلاميين والصحفيين بإنهم يوجهوا دعوة للتجار وأصحاب المشاريع والسلع كافة.. لأزمة فرصة لأي إنسان بإنه يراجع نفسه وضميره ويرجع لربنا".

وأضاف: "الأزمة مش فرصة إن التجار يزودا الأسعار على الناس.. الناس مش لاقية شغل عشان كله قاعد في البيت".


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