"راجعوا ضمائركم".. علي الحجار يوجه رسالة قوية لـ"التجار" بسبب غلاء الأسعار





نشر الفننان علي الحجار، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجه خلاله رسالة قوية للتجار في ظل ارتفاع الأسعار.





وقال في الفيديو: "دعوة لكل زمايلي الفنانين والإعلاميين والصحفيين بإنهم يوجهوا دعوة للتجار وأصحاب المشاريع والسلع كافة.. لأزمة فرصة لأي إنسان بإنه يراجع نفسه وضميره ويرجع لربنا".





وأضاف: "الأزمة مش فرصة إن التجار يزودا الأسعار على الناس.. الناس مش لاقية شغل عشان كله قاعد في البيت".



