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لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:52 ص
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جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد كشك
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أخلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، تجمعات بعض البائعين، أثناء التجهيز لإقامة "سوق الأربعاء".

جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ومتابعة العميد أركان حرب مهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بضرورة الحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة مرافق ميت غمر، بقيادة محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعلي عبدالباسط مدير الإشغالات، والكابتن محمد الحديدي من قوة شرطة مرافق ميت غمر.

وعلي صعيد آخر، ترأس الدكتور مصطفى عنان،نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من إدارة البيئة، والورشة الصناعية، والإشغالات حملة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية في المنصورة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء حسام لبيب محمد رئيس حي غرب المنصورة، وفي إطار حرص محافظ الدقهلية على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر وجود الأسواق الأسبوعية، كونها بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى.

واستهدفت الحملة منطقة ٦ أكتوبر، لمنع إقامة الأسواق العشوائية التي تقام يوم الجمعة من كل أسبوع في نفس المكان، منعًا لانتشار الفيروسات، وسط تجمعات كبيرة من المواطنين، كإجراءات احترازية اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد شدد على رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمتابعة أعمال التطهير، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وأكد "مختار" على أهمية التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، ونشر سبل الوقاية من الفيروس بالملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة، وغيرها من المدن والمراكز والقرى. 

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة بلقاس، الدكتور عمرو عبد العاطي، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة للقيام بأعمال التطهير، في كافة الشوارع والمنازل بما يضمن سلامة وصحة مواطني المدينة. 

هذا، وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة علي الصيدليات بمدينة المنصورة ودكرنس، لضبط سوق الدواء ومنع احتكار الأدوات، والمستلزمات الطبية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط 905 كمامة، وألف لتر كحول إثيلي.

وأكد محافظ الدقهلية على أن هذه الحملات مستمرة يوميا علي جميع الصيدليات، لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين، بالإضافة إلى المرور على كافة الأسواق والمحلات التجارية التجارية لتوفير وضبط أسعار السلع الغذائية.
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
لمجابهة فيروس كورونا.. إخلاء سوق الأربعاء بميت غمر (صور)
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وقاية من كورونا فيروس كورونا صحة عالمية السلع الغذائيه الأسواق الأسبوعية الإجراءات الاحترازية

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