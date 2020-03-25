أخرهم حارس أتلانتا.. تعرف علي قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا









أعلن نادي أتلانتا الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة حارس الفريق ماركو سبورتيلو بفيروس كورونا المستجد حيث أبلغ النادي الإيطالي السلطات الصحية المحلية بإيجابية نتيجة تحليل اللاعب ماركو سبورتيلو الذي سيخضع في الحجر الطبي لمدة 14 يوم.





وتعتبر إيطاليا أكثر أكثر دولة أوروبية سجلت حالات إيجابية بفيروس كورونا آخرها ماركو سبورتيلو حارس نادي أتالانتا وأبرزها اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أعلن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابته هو وصديقته بفيروس كورونا المستجد كما أنه تم الإعلان عن إصابة المدافع الدولي الإيطالي روجاني ولاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتويدي لاعبا نادى يوفنتوس الإيطالي بالإضافة 5 لاعبين بصفوف نادي سامبدوريا وثلاثة من فيورنتينا.





وكان نادي ليستر سيتي الإنجليزي قد أعلن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة ثلاث لاعبين من الفريق بفيروس كورونا الجديد بالإضافة إلي إصابة اللاعب البرازيلى جوناثاس دي خيسوس مهاجم نادي إلتشي الاسباني بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات إيجابية والتي اجراها بعد ظهور أعراض الفيروس الجديد.



