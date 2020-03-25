مصير مجهول للدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا









انتشر في الفترة الأخيرة فيروس كورونا "كوفيد19" المميت في مختلف أنحاء العالم وهدد حياة البشر أجمعين بل وأثر على كل مناحي حياتنا.





وظهر فيروس كورونا في البداية في دولة الصين ومنه انتشر في مختلف دول أوروبا ومنه إلى العالم كله.





وأثر انتشار فيروس كورونا بالطبع على كرة القدم وغيرها من الرياضات حيث تم إلغاء كل الدوريات والبطولات في مختلف أنحاء العالم.





وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم منذ عدة أيام رسميا تعليق بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم التي تعاني من انتشار فيروس كورونا بداخلها سواء بحالات الإصابة أو الوفاة.





مصير الدوري الإيطالي





وحتى الآن يعتبر مصير الدوري الإيطالي مجهول بشكل كبير جدا والاقرب حتى الآن هو إلغاء المسابقة نهائيا هذا الموسم بسبب سوء الأوضاع في الدولة ولكن هناك بعض المخاطر تواجه الدوري بسبب فيروس كورونا.





4 مخاطر تواجه الدوري الإيطالي





ويوجد 4 مخاطر تواجه الدوري الإيطالي الممتاز بسبب فيروس كورونا وتعليق البطولة ويستعرضها لكم موقع "الفجر" كالآتي:





1- صعوبة تحديد بطل الدوري هذا الموسم





بسبب كثرة الإصابات في إيطاليا فمن المرجح أن يتم إلغاء البطولة وبذلك سيصعب تحديد بطل المسابقة هذا الموسم ومن المتوقع ألا يكون هناك بطل هذا الموسم.





2- الخسائر المادية للاتحاد الإيطالي





سيواجه الاتحاد الإيطالي خسائر مادية كبيرة بسبب تعطيل الدوري كل هذه الفترة بسبب عائدات الدعاية للاتحاد.





3- الخسائر المالية للأندية





خسرت الأندية ماديا بشكل كبير جدا بسبب توقف الدوري والدعاية والخسائر التي حاوطت دولة إيطاليا بأكملها بسبب فيروس كورونا وبالتالي عجزت هذه الأندية حتى الآن عن تسديد رواتب لاعبيها.





4- هروب بعض اللاعبين من الدوري الإيطالي





بسبب كثرة الإصابات بنسبة كبيرة جدا في الدوري الإيطالي قد يدفع ذلك بعض اللاعبين إلى الهروب من بطولة الدوري الإيطالي والانتقال إلى دوريات أخرى بسبب احتمالية تأخر عودة المسابقة.





متصدر الدوري الإيطالي الممتاز



