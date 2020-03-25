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الجديد عن فيروس "كورونا".. في حلقة خاصة لمنى الشاذلي الليلة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:23 ص
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بوابة الفجر
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تناقش الإعلامية منى الشاذلي، أزمة وباء فيروس كورونا في حلقة حلقة من برنامج "معكم" تعرض مساء اليوم الأربعاء على فضائية "سي بي سي".

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي خلال الحلقة ريتشارد دوني رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة الذي سيتحدث عن التجربة الفريدة التي بدأتها الجامعة عبر الدراسة أون لاين في خطوة مبكرة منها لحماية الطلبة من فيروس كورونا المستجد، وما هي تصورات الجامعة الأمريكية للتعليم بها والتعليم الجامعي بشكل عام مع تطورات الموقف وماذا تفعل الجامعات حول العالم؟

وخلال الحلقة، يحل الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ومدير مركز التميز العلمي، ضيفًا للحديث عن العلاجات الجديدة واحتمالية إنتاج لقاحات للمرض والخبرات المصرية في إنتاج اللقاحات.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي عبر "سكايب" الدكتور إسلام حسين من الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن مستجدات كورونا، بالإضافة إلى رئيس التحرير التنفيذي لنيتشر في الشرق الأوسط. والرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين العلميين والذي سيتحدث عن آخر التغطيات الإخبرية للأبحاث العلمية المتعلقة بتفشي الفيروس وطريقة الحد من انتشاره.

كما تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الناقد الرياضي حسن المستكاوي للحديث عن ما فعله فيروس كورونا فى العالم.



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