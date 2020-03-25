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آخرهم لاعب إلتشي الإسباني .. تعرف على آخر المتعافين من كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:19 ص
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جوناثاس دي خيسوس
جوناثاس دي خيسوس
عبد القادر عرابي
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لا تزال تداعيات إنتشار فيروس كورونا سائدة على جميع وسائل الإعلام والصحافة على مستوى العالم، في ظل صعوبة السيطرة على الفيروس، الذي أصبح أمراً واقعاً في الوقت الحالي.


وضرب كورونا الرياضة العالمية في مقتل، بعد أن أجبر جميع القائمين على الرياضة العالمية على إتخاذ قرارات بالتأجيل والتجميد، وبالطبع سيصل الأمر إلى الإلغاء.




آخر المصابين بكورونا


على مستوى كرة القدم تحديداً، إستقبلت قائمة المصابين بكورونا وافداً جديداً اليوم، والأمر يتعلق بحارس مرمى فريق أتالانتا الإيطالي ماركو سبورتيلو، الذي حمى عرين أتالانتا في المباراة المشئومة ضد فالنسيا في دوري أبطال أوروبا، والتي تسببت في تفشي المرض بين لاعبي الخفافيش.


آخر المتعافين من كورونا



وعلى الجانب الآخر، خرج لاعب جديد من قائمة المصابين، وهو اللاعب البرازيلي "جوناثاس دي خيسوس" لاعب فريق إلتشي الإسباني، والذي ينشط في الدرجة الثانية في إسبانيا.


وكان دي خيسوس هو ثاني الإصابات في إسبانيا بين لاعبي الكرة، بعد لاعب فالنسيا إيزيكيل جاراي.


وأعلن اللاعب اليوم تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا، وعودته للحياة الطبيعية بعد أن أن تأكدت إصابته منذ أسبوعين.



وإنضم اللاعب البرازيلي للأسطورة الإيطالية الحية باولو مالديني نجم نادي ميلان السابق، ونجله دانيلي لاعب ميلان الحالي، واللذين تجاوزا المرض بعد أيام قليلة من الإصابة به.


كما تأكد شفاء جناح تشيلسي كالوم هودسون أودوي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، والذي كان رابع حالات الإصابة بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ثلاثي ليستر سيتي الذي لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن.


كما تماثل مدرب أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا للشفاء، بعد إصابته منذ حوالي ثلاث أسابيع، حيث كان أول حالة للإصابة بين الرياضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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