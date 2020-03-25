لفته رائعه من جوارديولا لمحاربة فيروس كورونا









تبرع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بمبلغ بمليون يورو لمكافحة فيروس كورونا في أسبانيا.





وانتشر فيروس كورونا خلال الأونة الأخيرة بشكل كبير، وأدى إلى تعليق معظم دوريات العالم، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





وكانت كلية برشلونة الطبية، قد أطلقت حملة للحد من خطر فيروس كورونا، وساهم جوارديولا في التبرع للحملة التي أطلقها فريقه السابق.





ونشرت الكلية في بيانا لها اليوم الثلاثاء:" ساهم بيب جوارديولا في الحملة بالتبرع بمبلغ مليون يورو لشراء مواد صحية في إطار مكافحة فيروس كورونا COVID-19".



