Advertisements
Advertisements
Advertisements

لفته رائعه من جوارديولا لمحاربة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:16 ص
Advertisements
جوارديولا
جوارديولا
محمد الدمتناوي
Advertisements


تبرع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بمبلغ بمليون يورو لمكافحة فيروس كورونا في أسبانيا.

وانتشر فيروس كورونا خلال الأونة الأخيرة بشكل كبير، وأدى إلى تعليق معظم دوريات العالم، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكانت كلية برشلونة الطبية، قد أطلقت حملة للحد من خطر فيروس كورونا، وساهم جوارديولا في التبرع للحملة التي أطلقها فريقه السابق.

ونشرت الكلية في بيانا لها اليوم الثلاثاء:" ساهم بيب جوارديولا في الحملة بالتبرع بمبلغ مليون يورو لشراء مواد صحية في إطار مكافحة فيروس كورونا COVID-19".

وانتشر فيروس كورونا في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة حيث سجلت ما يقرب من 40،000 حالة مصابة حتى أمس الثلاثاء، من ضمنهم ما يقرب من 8000 حالة في إقليم كتالونيا.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تكشف آخر مستجدات تطوير لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ يوم

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ما السر وراء ظهور نانسي عجرم مع نجل محامية قتيل فيلتها؟

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ ساعة الا ربع

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status