بيليه يشيد برونالدو ويؤكد: اللاعب الأكثر إكتمالا في العالم

تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي.





حيث تحدث بيليه خلال مقابلة مع قناة " Pilhado" البرازيلية، عبر يوتيوب، قائلا:" رونالدو أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، ويعد أيضاً واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ".





وتابع:" هو اللاعب الأكثر إكتمالا في العالم، مع الوضع في الإعتبار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه ليس مهاجماً".





وعن أفضل اللاعبين في العالم، أكد بيليه:" زيكو، رونالدينيو ورونالدو، وفي أوروبا فرانز بيكنباور ويوهان كرويف".



