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كريم قاسم يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله الجديدة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:56 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشف الفنان كريم قاسم، عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها الفترة المقبلة، سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاح.

وفي تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قال: "سن بدأ تصوير فيلم (أوقات فراغ 2)، الصيف المقبل بعد توقفه لفترة بسبب الموافقة الرقابية حيث لم نحصل عليها إلا قبل وقت قصير، وأيضاً تم تغيير مخرج فيلم "أوقات فراغ 2"، لذا نبحث الآن عن مخرج جديد".

وأضاف: "أشارك أيضاً فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث ، وحاليًا يتم العمل على سيناريو الفيلم، لكن لن يبدأ التفكير في تصويره قبل نهاية هذا العام".

وأشار إلى أنه يقوم حاليًا بإنتاج فيلم قصير بعنوان "الحفرة"، وهو من تأليف وإخراج عمرو عابد، وتمثيل صدقي صقر وجه جديد، وهو الآن في مرحلة المونتاج ونسعي لعرضه في المهرجانات.


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