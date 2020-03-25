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مساعد وزير الداخلية الأسبق: حظر التجوال جاء برغبة شعبية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:33 ص
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اللواء محمد نور الدين
اللواء محمد نور الدين
مروة عبدالعزيز
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قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حظر التجوال بمصر جاء بناء على رغبة شعبية، نظرا لخطورة وباء كورونا.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر فضائية" cbc"، الثلاثاء، أن هذا الوباء عجزت عن محاربته الدول الكبرى، والدولة قائمة بدورها على أكمل وجه ولكن المواطن غير ملتزم.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات، وعلى الرغم من أنها تكبدها خسائر فادحة ولكنها اتخذتها للحفاظ على صحة المواطن، والعقوبات معلنة في نفس قرار حظر التجوال وأقل عقوبة هي 4000 جنيه، ونرجو من المواطنين معاونة أنفسهم، وأن يكون كسر القانون في أضيق الأوقات.

وتابع: "نتمني ألا نضطر لنشر أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة في الشارع"، مشددًا على أن كل ما يعني الدولة حاليا هي صحة المواطن وسلامته.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

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