بعد عاشور وإكرامي.. صالح جمعة ثالث الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي









أصبحت أيام صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي داخل جدران القلعة الحمراء معدودة بعد قرار مجلس الإدارة بعرض الاعب للبيع وتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





رنيه فايلر يقرر الاستغناء عن خدمات صالح جمعة





وكان المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد قرر في وقت سابق من الموسم الجاري الاستغناء عن خدمات صانع ألعاب الفريق صالح جمعة بعد سلسلة أزمات الاعب داخل أروقة القلعة الحمراء.





وواجه مسئولوا النادي الأهلي أزمة كبيرة في تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حيث نفر العديد من الأندية من فكرة التعاقد مع صانع ألعاب الأحمر بسبب عدم التزام الاعب من الناحية الأخلاقية والتدريبية وكثرة مشكلاته.





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