أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": توقيت عرض "حكايات بنات 4" مناسب جدا ..وسعيد بردود أفعال الناس عليه













أعرب الفنان أحمد كرارة، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حكايات بنات4"، الذي يعرض حاليًا على شاشات التلفزيون، وتدور أحداثه حول أربع فتيات يناقش المسلسل مشكلاتهن.وكشف أحمد كرارة لـ"الفجر الفني" عن انطباعه إزاء ردود أفعال الجمهور على الجزء الرابع من المسلسل قائلًا: "الحمد لله ردود أفعال الناس كويسة جداً وخاصة توقيت عرضه فالناس كلها دلوقتي في بيوتها وبتتفرج على المسلسل وإن شاء الله الحلقات القادمة تعجب الجمهور ونقدر نسليهم في قعدتهم في البيت".يشارك في بطولة الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات كل من " ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، محمد يسري، رمزي لينير، حازم إيهاب، تامر هاشم، كريم العمري، أحمد كرارة، أحمد طلعت وغيرهم"، والموسم الرابع أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.