دفاع ريال مدريد صداع في رأس زيدان

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني أزمة بسبب تراجع مستوي خط دفاع الفريق خلال الفترة الحالية، مما يضع الفريق المدريدي في ورطة حقيقية يجب البحث عن حل لها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تراجع مستوي الثنائي خيسوس فاييخو وإيدر ميليتاو، يتسبب في صداع للجهاز الفني لريال مدريد بقيادةالفرنسيزي زين الدين زيدان وإدارة النادي خلال الفترة الحالية، حيث أصبح اللاعبان غير قادران على قيادة دفاع الريال في السنوات المقبلة، بالإضافة لتقدم عمر قائد الفريق سيرجيو راموس، والاعتماد على رافائيل فاران فقط بهذا المركز.





ولم يستطيع البرازيلي ميليتاو، الوافد من بورتو هذا الصيف، في تقديم أي حسنة تذكر في المباريات التي شارك فيها حتى الآن، وهو ما قد يجبر ريال مدريد على بيعه في الصيف المقبل لصالح توتنهام، المهتم بالحصول على خدماته.





أما خيسوس فاييخو، وعلى الرغم من أنه أكثر المدافعين الواعدين في الكرة الإسبانية، إلا أن موسمه لم يختلف كثيرًا عن موسم ميليتاو، حيث لم يقدم أي شيء يذكر خلال إعارته إلى وولفرهامبتون، فتمت إعارته مجددا إلى غرناطة.





اما خافي سانشيز، المعار إلى بلد الوليد، لم يشارك مع فريقه الحالي سوى في مباراة واحدة فقط، وجاء توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ليقضي على آماله في الحصول على فرصة المشاركة.





وحال استمر تراجع مستوي ا للاعبين في الفترة المقبلة حال استئناف الموسم الحالي، سوف يتحرك ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.







