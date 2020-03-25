شوبير: بيراميدز يضغط بقوة لحسم صفقة أحمد فتحي





تحدث الاعلامي أحمد شوبير قائد النادي الأهلي السابق عن ملف استمرار أحمد فتحي ظهير الفريق أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تصريحات أحمد شوبير





وذكر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عبر برنامجه الإذاعى على "راديو أون سبورت إف إم"، أن أحمد فتحى ظهير الفريق الأحمر لا يريد سوى التقدير المالي له من أجل الموافقة على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء خاصةً وأن هذا سيكون العقد الأخير في رحلة الاعب داخل المستطيل الأخضر.





وأوضح شوبير أن نادر شوقي وكيل اللاعب سيطلب مقابلا أكبر من عرض الأهلى، وهوا الأمر الذي يرحب به فريق بيراميدز الذي يريد حسم صفقة أحمد فتحي بشغف كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





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