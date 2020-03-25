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شوبير: بيراميدز يضغط بقوة لحسم صفقة أحمد فتحي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:23 ص
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فتحي
فتحي
علي خلاف
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تحدث الاعلامي أحمد شوبير قائد النادي الأهلي السابق عن ملف استمرار أحمد فتحي ظهير الفريق أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تصريحات أحمد شوبير

وذكر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عبر برنامجه الإذاعى على "راديو أون سبورت إف إم"، أن أحمد فتحى ظهير الفريق الأحمر لا يريد سوى التقدير المالي له من أجل الموافقة على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء خاصةً وأن هذا سيكون العقد الأخير في رحلة الاعب داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح شوبير أن نادر شوقي وكيل اللاعب سيطلب مقابلا أكبر من عرض الأهلى، وهوا الأمر الذي يرحب به فريق بيراميدز الذي يريد حسم صفقة أحمد فتحي بشغف كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الأهلي يغلق فروعه ويرشد أعضائه للوقاية من كورونا

وفي سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بغلق فروع القلعة الحمراء في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وحرصا على سلامة الأعضاء، حيث صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن قرار وقف الأنشطة جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل مسابقة الدوري العام لمدة أسبوعين فيما أرسل الأهلي لأعضائها رسائل وقائيه من وباء "COVID – 19".
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