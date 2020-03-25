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صراع إنجليزي على التعاقد مع مدافع فرانكفورت
الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:20 ص
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محمد الدمتناوي
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دخل فريقي ليفربول وأرسنال، في صراع شرس من أجل التعاقد مع مدافع فريق فرانكفورت الألماني، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن فريقي أرسنال وليفربول يرغبان في التعاقد مع مدافع إينتراخت فرانكفورت الألماني إيفان نديكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويقدم نديكا صاحب الـ20 عاماً مستوى رائع مع فرانكفورت هذا الموسم في مركز قلب الدفاع، بالإضافة لقدرة على اللعب في مركز الظهير الأيسر.
حيث يبحث ليفربول في التعاقد مع مدافع لتعزيز خط الدفاع، بعد إقتراب رحيل الكرواتي ديان لوفرين، عن صفوف الفريق.
بينما يسعى أرسنال لتقوية خط دفاعه، بعد التعاقد مع بابلو ماري من فلامنجو على سبيل الإعارة، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي.
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