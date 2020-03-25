Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ بـ"طب الزقازيق": الطعام لا ينقل عدوى كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:07 ص
Advertisements
عبداللطيف المر
عبداللطيف المر
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة الزقازيق، إن الشعر يستطيع التقاط فيروس كورونا، وهذا أمر مستبعد.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"كل يوم" الذي يعرض عبر فضائية" أون أي"، الثلاثاء، أن الحالات التي تكرر إصابتها بالوباء حالة أواثنين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن 20 % من المصابين ليس لديهم أعراض، و30% يتعافون دون أي أعرض.

وأشار أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن الأكل والشرب لا ينقل العدوي بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات

أخبار تهمك

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 11 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف موقف مصر من كورونا.. وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرارت من العيار الثقيل.. الخطيب يحسم 4 ملفات قوية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمريكا تكشف آخر مستجدات تطوير لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

آخرهم أسطورة الصومال.. قائمة الراحلين عن عالم كرة القدم بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ يوم

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ يوم

رمضان صبحي يُفاجي جماهير الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

محافظ الإسكندرية: أكثر من 100 ألف ضمن العمالة غير المنتظمة

"كورونا" يضرب نقابة المحامين.. ويتسبب في غلق المقر

داعية عن مسيرات الإسكندرية ضد كورونا: "ده دين أم ترتر"

نقيب المحامين يكشف عن حقيقة إصابة أحد أعضاء المجلس بـ"كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

10:08 م

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

02:59 ص

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة عن فيروس "هانتا"

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status