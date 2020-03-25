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"نيفيل" يختلف مع "فرديناند" حول تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:15 ص
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ريو فيردناند
ريو فيردناند
محمد الدمتناوي
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اختلف قائد وأسطورة مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل مع زميله ريو فرديناند، حول إمكانية تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تأجيل بطولة الدوري حتى 30 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وكان ريو فرديناند قد صرح يوم الإثنين الماضي في فيديو له نشره على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وشطب نتائجه، ما يعني ضياع حلم ليفربول في التتويج باللقب الغائب عن الفريق منذ 30 عاماً.

لكن نيفيل قد صرح  لبرنامج صباحي في قناة "أي تي في" قائلا:" يجب أن تؤجل جميع الأحداث حتى تتأكد من سلامة الأشخاص، لكن غريزتي تقول أن المسابقات والمواسم التي تم إيقافها يجب أن تستأنف".

وتابع:" أنظر دائما إلى الأمر وكأن فريقي في القمة وأريد في هذه الحالة استئناف الدوري، ليفربول الآن في هذا الموقع الرائع، وأعتقد أنه يتوجب الاستئناف كذلك".
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