أسماء جلال تكشف لـ'الفجر الفني" موقفين صادمين تعرضت لهما من قبل جمهورها













كشفت الفنانة أسماء جلال، عن موقفين غريبين تعرضت لهما أثناء مشوارها الفني، من قبل جمهورها، مضيفة: "الموقفين دول مش هنساهم أبدًا".وفي تصريح لها لـ "الفجر الفني" قالت: "الموقف الأول كنت بصور مشهد، وفجأة لقيت واحدة غريبة داخلة وبتقول وسعوا دي حبيبتي وبتحضني، فقولت ممكن أنا اعرفها بس مش فاكراها، فقولتها ازيك ممكن تفكريني بيكي، لقتها مرة واحدة بتقولي أنتي مش فكراني!! وبدأت تعيط، وفجأة لقيتها بتقولي أنا اللي ابني اتصور معاكي السنة اللي فاتت في الجنينة، وبعدها لقيت كمان ابنها بيعيط.. وأنا واقفة مصدومة من اللي بيحصل".وأضافت أسماء قائلة: "وبعد كده راحت نزلت صورة ليا وكتبت بوست عني، على الفيسبوك وبتقول فيه أسماء جلال كانت متواضعة مش عارفة ايه اللي حصلها!؟وتابعت: "أما الموقف الثاني، كان في شخص بيحبني جدًا ولكن كان بيعبر عن حبه ليا بطريقة مرعبة، كنت كل ما اروح مكان اشوفو، وكان يظهرلي في الكوابيس كتير، وكان مسبب لي حالة رعب".يذكر أن أسماء تشارك حالياً في "حكايات بنات"، ويعد هذا الجزء الرابع من المسلسل، وحقق نجاحاً كبيراً حتى الآن، ويُعرض حالياً على منصة إلكترونية.