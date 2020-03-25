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أمطار.. تعرف على حالة الطقس فى أول أيام الحظر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:19 ص
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ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.


جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.


شمال الصعيد

طقس معتدل نهارًا، شديد ليلًا، والرياح معتدلة.


جنوب الصعيد

طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.


أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

العريش: الصغرى 13 والعظمى 21

رفح: الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 20

نخل: الصغرى 13 والعظمى 22

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 22

طابا: الصغرى 15 والعظمى 21

كاترين: الصغرى 12 والعظمى 20

الطور: الصغرى 19 والعظمى 21

شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 23

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 24

مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بني سويف: الصغرى 15 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 27

قنا: الصغرى 15 والعظمى 30

الأقصر: الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 33

أبوسمبل: الصغرى 19 والعظمى 35

الوادي الجديد: الصغرى 18 والعظمى 31

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 29

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 30

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا 


أمطار.. تعرف على حالة الطقس فى أول أيام الحظر
أمطار.. تعرف على حالة الطقس فى أول أيام الحظر
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