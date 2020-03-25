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من "المناديل" لـ "الأساطير".. تحديات أطلقها نجوم الرياضة لمواجهة فيروس "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:00 ص
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كورونا وكرة القدم
كورونا وكرة القدم
علاء خليف
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شارك عدد من نجوم كرة القدم والأندية الرياضية في بعض المبادرات الخيرية والتحديات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، ومحاولة تشجيع الجماهير على البقاء في المنزل لمنع تفشي الفيروس المستجد في البلاد، ومساعدة الأسر المتضررة من الوباء.
 
ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز التحديات التي انطلقت مؤخرًا وشارك فيها الرياضيين والأندية داخل مصر وخارجها:-

تحدي المناديل:

من أبرز التحديات التي انتشرت مؤخرًا تحدي المناديل ويتمثل في استعراض كل لاعب مهارته في اللعب بـ"لفافة المناديل" بدلا من الكرة، ومحاولة إبقائها أطول فترة ممكنة، مع تنويع طريقة الاستعراض سواء بالرجل أو بالرأس، وفي نهاية التحدي يدعو لاعبين آخرين للمشاركة في التحدي لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل.

وشارك في تحدي المناديل العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم نجوم الأهلي، حسين الشحات وأحمد الشيخ، ومؤمن زكريا، وعلي معلول، و محمد مجدي أفشة، وإكرامي، ورمضان صبحي، ومحمود عبد المنعم كهربا، والسنغالي أليو بادجي، وأحمد فتحي، وجيرالدو، وعمرو السولية.

وشارك في التحدي أيضًا فرجاني ساسي نجم الزمالك، ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة، وأحمد كوكا مهاجم أولمبياكوس بالإضافة لحازم إمام نجم الزمالك السابق، وحسام غالي وسيد معوض ثنائي الأهلي، بينما خاض محمد فضل نجم الأهلي السابق التحدي باستخدام هاتفه المحمول.

كما شارك بعض نجوم الكرة العالمية في "تحدي المنديل" ، أبرزهم نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي وزميله أرتورو فيدال، بالإضافة لقائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وزميله ماركو أسينسو، ونجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، وسيسك فابريجاس، وجواو فيليكس.


تحدي الخير:

أطلق سعد سمير مدافع الأهلي "تحدي الخير" بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا، وأعلن مشاركته بالتكفل بـ20 أسرة، ودعا عدد من نجوم الأهلي للمشاركة في التحدي الذي انتشر بشكل كبير بين اللاعبين المصريين في الفترة الحالية.

ومن أبرز اللاعبين الذين شاركوا في تحدي الخير، وليد سليمان لاعب الأهلي، والذي تكفل بـ25 أسرة، وكريم نيدفيد تكفل بـ20 أسرة، بينما أعلن محمود كهربا لاعب الأحمر ووالده التكفل بـ50 أسرة، وساهم أحمد فتحي في التحدي بمساعدة 30 أسرة لمدة 3 أشهر، وشارك عمر جابر لاعب بيراميدز بـ20 أسرة.

وشارك في تحدي الخير أيضًا، حسام غالي قائد الأهلي السابق وتكفل بـ 50 أسرة، وشريف عبد الفضيل بـ 30 أسرة لمدة 3 أشهر، وشارك محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا في التحدي بتكفله بـ 40 أسرة، بالإضافة لمحمود عبد الرازق شيكابالا وعصام الحضري وطارق حامد ومحمود جنش وتكفل كل منهم بـ30 أسرة..

تحدي الأساطير:

من التحديات التي انتشرت بقوة على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية "تحدي الأساطير" بين أندية العالم، حيث يختار كل نادي، مجموعة من الأندية على "تويتر" يتحداهم للكشف عن أساطيرهم، في محاولة لمواجهة فيروس كورونا الذي دفع الجميع للبقاء في المنازل خوفا من الإصابة بالمرض.

وشارك النادي الأهلي المصري في تحدي الأساطير بعدما تلقي دعوة من نادي روما للمشاركة في التحدي، وكشف المارد الأحمر عن أساطيره وهم ( مختار التتش وصالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبوتريكة)، أما النادي الإيطالي اختار الرباعي (باتيستوتا – دي روسي – توتي – مونتيلا).

كما شارك في التحدي ايضًا نادي ليفربول الإنجليزي والذي وضع الدولي المصري محمد صلاح ضمن أساطيره بجوار العمالقة (جيرارد – إيان راش – بوب بايزلي)، بينما شارك يوفنتوس في التحدي بالرباعي (ديل بييرو – تيفيز – بوفون – نيدفيد)، أما فالنسيا اختار (ماريو كيمبيس – دافيد فيا – روبين باراخا – سانتياجو كانيزاريس).

شارك في تحدي الأساطير ايضًا نادي إيه إس ميلان واختار (جياني ريفيرا – فرانكو باريزي – باولو مالديني – أندريه شيفشينكو)، وكذلك نادي الإتحاد السعودي واختار (سعيد غراب – أحمد جميل – حمزة إدريس – محمد نور)، وشارك نادي الصفاقسي التونسي في التحدي بـ(حمدي العقربي – سامي الطرابلسي – حاتم الطرابلسي – محمد علي عقيد).

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